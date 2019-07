Spaccio di cocaina ad Aosta, 5 misure

Un'operazione anti-droga della polizia è in corso dalle prime del mattino. Sono cinque le persone, tutte residenti in Valle d'Aosta, destinatarie di misure cautelari emesse dal gip. L'indagine della squadra mobile della questura di Aosta 'Quei bravi ragazzi 2' ha permesso di ricostruire "una capillare attività di spaccio di stupefacenti di tipo 'pesante' (cocaina), organizzata e gestita con oculatezza e attenzione da alcuni soggetti stranieri e italiani nell'ambito della tossicodipendenza locale". I dettagli dell'operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa convocata in mattinata. Nel febbraio scorso l'indagine 'Quei bravi ragazzi' - sullo spaccio nel quartiere Cogne e nel centro di Aosta - aveva portato un uomo in carcere e altre tre persone ai domiciliari.