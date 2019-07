Rifiuti, firmato contratto per gestione

E' stato firmato nei giorni scorsi il contratto per l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e speciali della Valle d'Aosta. A sottoscriverlo è stata l'Associazione temporanea di imprese (capogruppo Rea Dalmine), aggiudicataria della gara indetta dalla Regione Valle d'Aosta.

La concessione prevede "la riorganizzazione strutturale del Centro regionale di Brissogne per il trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, la realizzazione di nuovi impianti per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, il recupero delle frazioni valorizzabili e lo smaltimento delle componenti residuali; avrà una durata di 17 anni e si articolerà in due fasi: la prima (due 2 anni) nella quale il Centro regionale di Brissogne verrà gestito in continuità con l'attuale modello operativo-gestionale e si costruiranno i nuovi impianti; la seconda (15 anni) durante la quale il Centro verrà gestito secondo la nuova configurazione impiantistica.