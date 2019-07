Montagna, al via campagna su sicurezza

Un opuscolo contenente le precauzioni da adottare prima di affrontare una gita in montagna, alpinistica, escursionistica o in mountain bike. Sarà diffuso - nell'ambito della campagna sulla sicurezza in montagna avviata dalla Regione Valle d'Aosta - ai Comuni, agli uffici turistici, alle sedi delle società delle Guide alpine, agli albergatori e ai presidi dell'Usl della Valle d'Aosta. Il foglio contiene varie indicazioni, dalla consultazione delle previsioni meteo al kit di pronto soccorso, dal numero telefonico unico di emergenza (112) ai segnali per l'elicottero di soccorso, dal rispetto della flora e della fauna,alle istruzioni per richiedere soccorso in montagna. "La montagna presenta diversi pericoli oggettivi - ha commentato il Presidente della Regione, Antonio Fosson - ed è importante preparare un'escursione consapevoli del fatto che ci si appresta ad affrontare un ambiente che può diventare ostile: per questo motivo, prima di partire, occorre essere attenti, informati e preparati".