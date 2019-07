80enne sventrato da bus,processo autista

(ANSA) - AOSTA, 5 LUG - Un conducente di autobus di linea, Maurizio Costa, di 46 anni, di Ivrea, è a processo ad Aosta per lesioni personali stradali e violazione delle norme di comportamento in caso di incidente. Il 10 novembre del 2017 a Pont-Saint-Martin, ha ricostruito la procura, guidava un mezzo Sadem che con il portellone laterale difettoso, aperto verso l'esterno 'a compasso', sventrò un pedone ottantenne. Costa, inoltre, è accusato di non averlo assistito. L'anziano era stato operato e poi ricoverato in ospedale per 84 giorni, inizialmente in prognosi riservata. L'incidente mentre era su un marciapiede molto vicino alla carreggiata, lungo la svolta da via Resistenza a via Chanoux. Il pm, la vpo Sara Pezzetto, contesta anche all'autista di non aver svolto "un controllo esterno del mezzo prima di porsi alla guida, relativo anche alla corretta funzionalità dei portelloni". Il perito del pm ha spiegato che il portellone era aperto di pochi millimetri e che poi, per un sobbalzo del mezzo, si era spalancato.