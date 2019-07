Tenta violenza sessuale su 19enne, fermato

Un francese di 45 anni, Stephane Patrick Marcel Mangeolle, è stato sottoposto a fermo nella serata di mercoledì 3 luglio con l'accusa di violenza sessuale. In base a quanto ricostruito dagli investigatori, ha assalito una diciannovenne a un fermata degli autobus di Gignod: la giovane era in compagnia di un'amica, che ha iniziato ad urlare, attirando l'attenzione di altre persone e facendo allontanare l'uomo. Grazie alla descrizione fornita, il quarantacinquenne è poi stato rintracciato. Del caso si occupano carabinieri della Compagnia di Aosta e la squadra mobile della questura. L'uomo si trova in carcere a Brissogne.

L'aggressore, hanno ricostruito i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Aosta e i poliziotti della squadra mobile, ha afferrato la diciannovenne aostana in una strada di Gignod e l'ha spinta in un prato vicino, iniziando a palparla e provando ad abbassarle i pantaloncini. La vittima ha tentato di resistere e l'altra ragazza, una minorenne aostana, ha iniziato a urlare, richiamando un automobilista di passaggio, un sessantenne aostano che, uscito dal veicolo, si è diretto verso l'aggressore invitando nel frattempo l'amica della vittima a chiamare i carabinieri. Il quarantacinquenne francese è quindi fuggito, lasciando sul posto la patente di guida e una felpa, e la centrale operativa dell'Arma ha diramato le ricerche a tutte le forze dell'ordine. A rintracciarlo in frazione Signayes è stata una pattuglia della squadra mobile.