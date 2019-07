Spelgatti,indagare su operazione Gran Baita

"E' un'operazione quantomeno dubbia, bisognerebbe indagare e approfondire". Così la consigliera Nicoletta Spelgatti (Lega Vda) ha definito i contorni del passaggio a una società milanese dell'ex hotel Gran Baita di Cervinia, semiabbandonato dal 1973, anno in cui un rogo lo distrusse in buona parte. La questione è stata sollevata con un'interrogazione in Consiglio Valle.

"Per l'ex hotel - ha spiegato l'assessore regionale Renzo Testolin - la Cervino spa ha ricevuto due offerte, una da 1,5 mln e una da un euro. Una perizia di Finaosta ha valutato l'immobile due milioni di euro. Il cda della Cervino nel maggio 2016 ha deliberato all'unanimità l'accettazione dell'offerta di 1,5 mln con la consapevolezza che era sotto il valore della perizia. Per quanto riguarda la successiva vendita tra privati la Regione non ha informazioni". "Chi lo ha pagato 1,5 milioni lo ha rivenduto a 4,3 milioni - ha replicato Spelgatti - ovvero ha triplicato il valore in un anno. Ovvio che ci sono dei dubbi sull'operazione".