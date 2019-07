Dissesto idrogeologico, 3,9 mln a Vda

In riferimento al Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, sono stati destinati alla Valle d'Aosta 3,9 milioni di euro per finanziare quattro interventi.

Per la messa in sicurezza del territorio sono previsti: lavori di bonifica e messa in sicurezza delle pareti rocciose sovrastanti la frazione Leverogne di Arvier; lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza della strada intercomunale Saint-Vincent/Emarèse; realizzazione opere paramassi in località Tache di Gressoney-La-Trinitè; opere di mitigazione del rischio di caduta di massi a monte della strada regionale 23 in località Fenille di Valsavarenche. "In tre mesi sono stati assegnati fondi strutturali - sottolinea la deputata valdostana Elisa Tripodi (M5S) - accelerando tantissimo i tempi per far partire progetti immediatamente cantierabili, che saranno avviati già nel 2019, essendo urgenti e indifferibili. Entro 2/3 mesi è prevista la pubblicazione del bando di gara".