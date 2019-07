Rifiuti, ok a contratto gestione integrata

Riorganizzazione del centro di Brissogne, realizzazione di nuovi impianti per il sistema integrato, recupero delle frazioni valorizzabili e smaltimento dei residuali: sono i punti inseriti nel contratto per la gestione regionale dei rifiuti, che è stato sottoscritto il contratto fra l'Amministrazione regionale e l'Associazione temporanea di imprese affidataria della Concessione di servizi per la gestione integrata dei rifiuti urbani.

"La sottoscrizione del contratto - sottolinea l'assessore all'ambiente, Albert Chatrian - rappresenta un momento fondamentale nell'attuazione delle politiche di gestione dei rifiuti per la Regione. Con l'esecuzione del contratto, infatti, inizierà, a partire dal prossimo gennaio, la realizzazione degli impianti costituenti il sistema integrato di trattamento dei rifiuti urbani e speciali assimilabili, finalizzato al successivo recupero di tutte le frazioni valorizzabili e allo smaltimento finale di quelle residuali, conferite presso il Centro regionale di Brissogne".