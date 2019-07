Open day all'Univda il 12 luglio

E' in calendario venerdì 12 luglio l'"open day" all'Università della Valle d'Aosta: i docenti dell'Ateneo saranno a disposizione del pubblico per illustrare l'offerta formativa per il prossimo anno accademico a partire dalle 14 nell'Aula Magna Sant'Anselmo (in Strada Cappuccini 2, ad Aosta). Verranno allestiti degli stand informativi relativi a ciascun corso di laurea e saranno presenti anche i referenti amministrativi dei servizi dell'Università per illustrare le modalità di ammissione ai corsi di laurea, l'organizzazione di periodi di studio e stage in Italia o all'estero, l'accesso allo studentato. È possibile iscriversi agli incontri compilando l'apposito modulo disponibile sul sito www.univda.it. Il successivo e ultimo "open day" dell'estate è programmato per venerdì 6 settembre.