Sgombero Ccs Cogne, decide il giudice

Il giudice civile Davide Paladino si è riservato la decisione in merito alla concessione del provvedimento d'urgenza chiesto dalla Regione Valle d'Aosta al tribunale per ottenere lo sgombero di palazzo Cogne perché inagibile. La causa è stata discussa tra il Ccs Cogne, che occupa i locali in regime di comodato - rappresentato dall'avvocato Piercarlo Carnelli - e la Regione (avvocato dirigente Riccardo Jans e avvocato Flavia Mandriota). L'obiettivo dell'ente pubblico è la liberazione dei locali per consentire la messa in sicurezza, a seguito di un ultima perizia dell'ingegnere Sandro Pariset, secondo cui tutti gli spazi del palazzo tra corso Battaglione e via Elter sono da ritenersi inagibili. La decisione è attesa nei prossimi giorni.