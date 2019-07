Geenna:fratello Sorbara, Marco innocente

"Ho sempre combattuto per la vera giustizia con le immagini accanto a me del grande Falcone e di Borsellino e oggi più che mai dimostrerò la totale innocenza di mio fratello, letteralmente distrutto da un sistema che non vuole ascoltare la voce umile di una persona totalmente estranea a gravi imputazioni totalmente infondate e non supportate da materiale probatorio". Lo dichiara l'avvocato Sandro Sorbara, fratello e membro del pool difensivo di Marco Sorbara, il consigliere regionale sospeso indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e recluso in carcere a Biella dal 23 gennaio scorso, dopo l'arresto nell'operazione Geenna di Dda di Torino e carabinieri su presunte infiltrazioni di 'ndrangheta in Valle d'Aosta.