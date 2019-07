Sanità, pensionati chiedono stop ticket

(ANSA) - AOSTA, 1 LUG - I sindacati dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl, Savt Retraites, Uil Pensionati organizzano due presidi per chiedere lo stop ai ticket. Domani, alle 7.30, saranno davanti all'Ospedale Parini di Aosta, mentre il giorno successivo, alla stessa ora, davanti al presidio Beauregard.

"Siamo la regione d'Italia con la spesa più alta per quanto concerne il pagamento dei ticket. Un primato che non fa onore a una regione a statuto speciale, se si pensa a regioni ordinarie che hanno abolito o ridotto fortemente questa tassa sulla salute", spiegano in una nota. "È inaccettabile - proseguono - che la spesa pro capite per i ticket in Valle d'Aosta sia quasi il doppio della media italiana e che in Valle d'Aosta si continuino a pagare i ticket sui farmaci, quando in Piemonte e in altre regioni sono stati aboliti".