Accordo con Rete civica oggi all'esame autonomisti

Dopo il via libera dei gruppi consiliari, saranno oggi gli organismi dei movimenti politici a esprimersi sull'accordo tra Union valdotaine, Uvp, Alpe, Stella alpina e Pnv-area civica Fv e Rete civica per sostenere il governo Fosson. In serata si riunirà il Comité fédéral dell'Uv, dove si prevede che possa emergere qualche divergenza: "Cercheremo di capire se si tratta di un passaggio amministrativo o politico", spiega il presidente Erik Lavevaz.



"Sino ad ora i movimenti sono stati tenuti fuori, - aggiunge - decideremo quali ragionamenti fare, se convocare o meno il Conseil fédéral". Dubbi che non sembrano esserci nell'Uvp, che per oggi ha convocato Conseil des communautés: "Abbiamo affidato ai nostri consiglieri regionali il mandato di trovare il sistema più efficace e solido per fare proseguire l'azione amministrativa che non può fermarsi per l'ostruzionismo di alcuni membri dell'opposizione", precisa il presidente dell'Uvp Giuliano Morelli.