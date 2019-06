Incidente in torrente Fer, un morto

Un trentacinquenne romeno, residente in Piemonte, è morto domenica pomeriggio a causa di un incidente avvenuto nel torrente Fer, sopra Donnas, in Valle d'Aosta. E' finito in una cascata. Il corpo è stato ripescato dai vigili del fuoco. Sul posto hanno operato anche il Soccorso alpino valdostano e i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima stava nuotando in una pozza d'acqua quando è stato trascinato dalla corrente nella cascata.