Lavori pubblici, 3 mln per interventi in 13 comuni

Su proposta dell'assessore Stefano Borrello, il Governo regionale approvato il piano dei lavori da eseguire per il 2020 (legge regionale 26/2009). L'impegno di spesa è di 3 milioni di euro. Gli interventi sono previsti a Montjovet (viabilità nella frazione Fenillettaz. 178.308 euro), Pontey (pavimentazioni nella frazione Clapey, 278.375 euro), Pré Saint Didier (viabilità di Avenue Dent du Géant e Avenue du Mont Blanc. 262.618 euro), Brissogne (strada comunale Fontanalla-Les Plantzes, 262.618 euro), Quart (nuovo parcheggio nel villaggio Berthod, 261.238), Rhemes Notre Dame (ponte di Chanavey, 221.912 euro), Villeneuve (parcheggio frazione La Crête, 302.004 euro); Challand Saint Victor (parcheggio, 52.523 euro), Cogne (strada di accesso al villaggio minatori, 262.618 euro), Chatillon (marciapiede in località Panorama, 99.617 euro), Saint Pierre (marciapiede lungo la strada di Saint-Nicolas, 286.365 euro), Sarre (pista ciclo-pedonale da Les Condémines a Le Montan, 262.618 euro) e Saint Nicolas (parcheggio pubblico in località La Cure, 269.183 euro).