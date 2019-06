Casinò,sindacati invocano responsabilità

Un invito al Consiglio Regionale affinché agisca "con la giusta responsabilità, evitando di utilizzare la Casa da gioco di Saint Vincent per speculazioni politiche che rischiano di fare passare ancora una volta un messaggio sbagliato tra i valdostani nei confronti dell'azienda e dei lavoratori che vi operano". E' quello che i sindacati Cgil, Cisl, Savt, Snalc, Ugl e Uil rivolgono all'Assemblea valdostana all'indomani di un incontro con il Presidente della Regione Antonio Fosson per fare il punto della situazione. "E' bene ricordare - aggiungono - che nel giro di pochi anni il costo del personale è stato drasticamente abbattuto, passando da circa 60 milioni a poco meno di 30, con forte riduzione del personale e delle retribuzioni. Oltretutto nel 2019 gli introiti sono in rilevante crescita rispetto all'anno precedente, fattore che, associato appunto alla forte riduzione dei costi, permette all'azienda di guardare al futuro con maggiore fiducia".