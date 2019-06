Variante ponte Chevril pronta a novembre

Sono stati avviati e si concluderanno a novembre i lavori di realizzazione della variante provvisoria alla strada regionale 47 della valle di Cogne in corrispondenza del ponte in località Chevril (comune di Aymavilles). Lo ha comunicato l'assessore regionale alle opere pubbliche, Stefano Borrello, precisando che "l'intervento si è reso necessario a seguito dell'esecuzione, in somma urgenza, nel dicembre 2018, del rinforzo temporaneo delle strutture, mediante puntellamento, del ponte esistente, in quanto gravemente deteriorato". E' prevista la realizzazione di un nuovo ponte in carpenteria metallica, a monte di quello esistente, che consentirà il transito lungo la strada regionale fino al rifacimento, previsto nel prossimo quinquennio, del ponte esistente. "Nelle prossime settimane - aggiunge Borrello - saranno anche avviati i lavori relativi alla manutenzione straordinaria del cavalcavia ferroviario sulla strada regionale 27 di La Salle, le cui lavorazioni principali saranno completate entro l'anno".