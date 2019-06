Iren, su Cva aspettiamo confronto con Regione

Iren ha "rinnovato" la manifestazione di interesse per un'aggregazione con Compagnia valdostana delle acque (Cva) e ritiene di avere "un progetto industriale valido. Ma affinché sia tale necessita del confronto con la Regione". Lo ha detto il Ceo di Iren, Massimiliano Bianco, a margine della Ceo Conference di Mediobanca. "I tempi non li dettiamo noi -ha aggiunto-. Ci aspettiamo che si possa aprire un confronto in tempi brevi" con la Regione Valle d'Aosta, azionista al 100% di Cva tramite Finaosta. Il Ceo ha spiegato di aver "rinnovato e dettagliato la proposta affinché non ci possano essere malintesi rispetto alla pura valenza industriale della nostra idea". Il progetto "riteniamo che sia di interesse comune e colga gran parte delle esigenze della Regione". La multiutility di Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, inoltre sta lavorando a "tante piccole operazioni" e, "come abbiano iniziato a fare da qualche tempo, guardiamo anche dossier più rilevanti coerenti con il nostro modello di business", ha detto Bianco.