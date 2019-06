Torna il Gran Paradiso Film Festival

La 22/a edizione del Gran Paradiso Film Festival, dal 22 al 27 luglio a Cogne (Aosta), e poi in agosto nelle valli del Gran Paradiso, ha un'anteprima il 15 luglio a Cogne con un incontro su biodiversità, efficienza energetica e deforestazione, con il Principe Alberto di Monaco, fan del festival. Il tema dell'edizione di quest'anno, presentata in anteprima al Circolo dei Lettori di Torino dal sindaco di Cogne, Franco Allera, dal direttore del Parco Gran Paradiso Antonio Mingozzi, è 'Realtà e sogno', scelto dal Consiglio di Indirizzo composto da Fabio Fazio, Luciano Violante e il direttore Luisa Vuillermoz. Il festival alterna il concorso cinematografico ad incontri con personalità del mondo economico e culturale, tra cui Carlo Cottarelli, Roberto Cingolani, Giuliano Amato e Flavio Caroli.

Per la parte cinematografica sono stati selezionate 135 opere provenienti da 27 paesi di 5 continenti, opere poetiche e di denuncia sui vari temi legati alla natura, all'ambiente e agli animali.