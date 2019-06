Regione Vda, in ripresa programma Fse

Approvando il Rapporto annuale di attuazione, il Comitato di Sorveglianza del Programma Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione Fse 2014/20 della Valle d'Aosta ha rilevato che il 2019 potrà essere l'anno della ripresa dopo le difficoltà del passato. "Con 390 progetti selezionati a valere sui 5 assi prioritari- si legge in una nota - ad oggi le risorse cofinanziate impegnate risultano essere il 52,75% della dotazione complessiva, pari a 52 milioni 6 mila euro. Da parte dei funzionari della Commissione Europea e di Anpal è stato segnalato come dallo stato di avanzamento del Programma si desuma un buon progresso del costo ammesso dando atto che gli interventi finanziati dimostrano un progressivo superamento delle difficoltà". Soddisfazione è stata espressa dall'assessore Luigi Bertschy: "Il lavoro che è stato svolto ha portato a impegnare finora sul ciclo di programmazione 2014/20, risorse per un valore di 30 milioni 215 mila 381 euro, con importanti ricadute sul territorio".