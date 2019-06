Methodos prepara futuro scalando M.Bianco

Scalare il Monte Bianco con l'obiettivo 'superiore' di "creare un team unito e solido che possa intraprendere questo percorso ambizioso così come tante altre imprese non in montagna, ma alla scrivania, sul posto di lavoro". Il progetto, denominato M4810, è stato preparato in occasione del quarantesimo anniversario della società di consulenza 'Methodos' il cui personale si trova in questi giorni a Courmayeur per allenarsi all'ascensione che sarà egffettuata entro il 2020.

"Un percorso di crescita mentale e fisica, una palestra vera di cambiamento, che vede coinvolte attivamente più di 50 persone tra consulenti e staff - si legge in una nota - con lo scopo di mettere in pratica il concetto di 'changeability' ovvero affrontare il cambiamento come una risorsa per costruire una nuova stabilità in ufficio e tra le persone". La settimana di preparazione - denominata Red Week, tra esperienze, confronto, ascolto, emozioni, training, workshop, forum e sport - si concluderà il 30 giugno.