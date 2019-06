Cadavere in cantina, è 48enne valdostano

Appartiene a Emanuele Sella, di 48 anni e residente in un comune della cintura di Aosta, il cadavere trovato giovedì 20 giugno in una cantina delle case Giachetti, in via Lexert, nel capoluogo regionale. Ne aveva denunciato la scomparsa la moglie a inizio giugno, dopo che l'uomo era rientrato da un periodo trascorso in Thailandia.

Decisivi per il riconoscimento da parte della donna sono stati la maglietta indossata e i suoi orecchini.

Il pm Carlo Introvigne è in attesa di una conferma della medicina legale per dare il nulla osta alla sepoltura. Per accertare le cause della morte saranno necessari altri esami di laboratorio. Del caso si occupano i carabinieri. L'uomo, originario di Biella, lascia la ex compagna e la figlia che abitano a Brissogne. Al momento resta esclusa l'ipotesi di morte violenta. Per accertare le cause del decesso il medico legale Serena Maria Curti, nei giorni scorsi, ha prelevato alcuni campioni anche a fini di esami tossicologici.