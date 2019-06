Giornalisti, corso per lavoro aree crisi

Giunto alla quinta edizione, il 'War Reporting Training Camp' - corso per la sicurezza di giornalisti e di chi lavora in aree di crisi - si svolgerà dal 25 al 30 giugno ad Arvier, in Valle d'Aosta. Una "sei giorni caratterizzata da lezioni teoriche e addestramenti sul terreno, utili ad acquisire capacità e competenze indispensabili per lavorare nelle migliori condizioni di sicurezza possibili". A tenere le lezioni saranno personale dell'Esercito Italiano e dal Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, docenti specializzati in medicina tattica, in sicurezza informatica e in security management, psicologi esperti in gestione dello stress, soccorritori impiegati nel recupero dispersi in montagna, esperti di survival e orienteering. "Ogni anno decine di giornalisti in tutto il mondo - si legge in una nota - muoiono svolgendo il proprio lavoro; centinaia, inoltre, vengono arrestati o sequestrati. Le cifre di Reporters Sans Frontieres relative al 2018 parlano di 80 morti, di 348 arresti e di 60 ostaggi".