Golf, a Cervinia Coppa banca Sistema

Prima edizione della Coppa Banca Sistema di golf: la manifestazione sportiva è in programma domenica prossima 30 giugno sul green di Cervinia. Ad organizzare la gara - 18 buche, stableford, hcp, 3 categorie, aperta a tutti - è il Golf club Cervino. La competizione inizierà alle 8,30 (partenza in linea da 4 a distanza di circa 10 minuti). Saranno premiati con lingottini in oro il primo lordo, il primo e secondo netto per categoria, il primo ladies e il primo seniores (premi speciali Longest e Nearest to the pin).

La premiazione è in programma alle 17 al Saint Hubertus Resort.