Frana minaccia Torino-Aosta, chiusi 18km

(ANSA) - TORINO, 22 GIU - Allarme sull'autostrada A5 Torino-Aosta per una frana in località Chiappetti a Quincinetto.

I sensori installati per monitorare il movimento franoso hanno segnalato un pericoloso scivolamento a valle tanto da costringere Ativa, che gestisce quel tratto della A5, a chiudere l'autostrada in entrambe le direzioni. Sono stati chiusi 18 chilometri di A5 in entrambe le direzioni tra i caselli di Ivrea e Pont-Saint-Martin. Disagi sulla viabilità locale di Ivrea e comuni limitrofi.

La frana interessa il versante a monte della borgata Chiappetti, nel comune di Quincinetto. Si tratta di vari fenomeni franosi di differente tipologia e natura: alcuni possono avere un'evoluzione estremamente rapida e altri più lenta, ma tutti collegati tra loro. A innescare il crollo - prima dei blocchi instabili in alto e poi della grande frana sottostante (che si trova tra 1.150 e 750 metri di quota) - possono essere piogge prolungate e intense. L'area è monitorata da Arpa Piemonte dal 2012 attraverso un sistema Gps.