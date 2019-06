Turismo, approvato schema accordo Vda-Liguria

Per "rafforzare e migliorare l'attrattività turistica dei territori" la Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato lo schema di accordo di collaborazione con la Regione Liguria. "Il nostro mare più vicino - sottolinea l'assessore al turismo, Laurent Viérin - si unisce alle loro montagne più amate. Con questo accordo intendiamo creare le sinergie tra i sistemi turistici delle due regioni così da migliorare la complementarietà delle destinazioni turistiche in termini sia di offerta che di promozione, ma anche di scambi di flussi e di strategie condivise. Il settore turistico nella sua più ampia accezione rappresenta un asset strategico per lo sviluppo dei rispettivi sistemi economici grazie allo straordinario patrimonio culturale delle due realtà e all'ampia offerta nei diversi settori dell'outdoor, dell'enogastronomia, dell'escursionismo e dei borghi e villaggi rurali".