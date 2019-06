Spam via mail, avvocato assolto

(ANSA) - AOSTA, 21 GIU - Un avvocato di Matera, Pietro Ruggi, è stato assolto dalla Corte di Cassazione per violazione della normativa sulla privacy: era accusato di non aver ottenuto "il preventivo consenso" per pubblicizzare i suoi corsi di aggiornamento "inviando reiteratamente" email ai circa 3.700 igienisti dentali iscritti all'associazione di categoria Aidi.

In primo grado era stato condannato ad Aosta a 6 mesi di reclusione (pena sospesa); sentenza confermata anche in Appello e poi annullata in terzo grado perchè il fatto non sussiste.

L'imputato era difeso dall'avvocato Giacomo Francini.