Fosson, confronto con Rc si chiude entro prossima settimana

Il confronto tra gli autonomisti e Rete civica per il sostegno al governo regionale "si deve concludere sicuramente entro la prossima settimana prima del Consiglio regionale: è un cammino serio su temi ben precisi che non si può risolvere in cinque minuti". Così il presidente della Regione Antonio Fosson fa il punto sulla situazione politica regionale. "Se è un progetto serio che dà stabilità noi ci siamo - aggiunge - è un confronto tra due percorsi storici diversi di persone serie: Rete civica ha due consiglieri regionali con grande competenza soprattutto politica e grande serietà".