Estate in arrivo, oltre 40 gradi a Aosta

Un'ondata di caldo è attesa la prossima settimana sul centro-nord Italia e la Valle d'Aosta non fa eccezione. Il sito 3bmeteo prevede lunedì 24 giugno, nel capoluogo regionale, temperature tra 16 e 33 gradi, che saliranno fino a giovedì, quando dovrebbero oscillare tra i 24 e i 43 gradi.

Ma già da domenica le temperature saranno "in rialzo sensibile" - si legge nel bollettino dell'ufficio meteo regionale - con massime ad Aosta di 30 gradi, di 24 a Cogne e di 28 a Courmayeur. Lo zero termico salirà fino a 4.300 metri.

Intanto però in tutto il territorio regionale è allerta 'gialla' (livello 1 su 3) per temporali forti e diffusi e criticità idrogeologica su versanti e torrenti. "Una depressione porta maltempo, con rovesci o temporali abbastanza diffusi da oggi pomeriggio", venerdì 21 giugno, "e fino alle ore centrali/al primo pomeriggio di domani", sabato 22 giugno, "localmente intensi e con raffiche di vento anche intense", si legge nel bollettino emesso dal centro funzionale regionale.