Approvato piano lavori Forestazione

(ANSA) - AOSTA, 21 GIU - Nell'ambito della Forestazione la Giunta regionale ha approvato il piano lavori per le imprese con un impegno finanziario di 1,5 milioni di euro per il 2019 e di quasi 5 milioni per il triennio 2019/2021. "Accanto al Piano Lavori degli Operai forestali - spiega l'assessore all'Ambiente, Albert Chatrian - siamo riusciti a portare all'approvazione del Governo il Programma degli interventi per la cura e la ricostituzione delle aree forestali, che contempla la realizzazione e la manutenzione della viabilità forestale e sentieristica, così come le opere antincendio". I primi cantieri dovrebbero essere attivati entro fine 2019. "Sono questi interventi che assumono un'importanza strategica per la nostra Regione - aggiunge Chatrian - poiché consistono principalmente nella realizzazione e nell'adeguamento della viabilità forestale ed antincendio. È un altro segnale di attenzione al territorio, che rappresenta anche un'importante opportunità lavorativa per le imprese del settore e per i professionisti coinvolti".