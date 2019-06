Mannoia, Arbore e Celtica per estate Vda

(ANSA) - AOSTA, 20 GIU - I concerti di Fiorella Mannoia e Renzo Arbore nel suggestivo Teatro romano di Aosta e Celtica, la grande kermesse internazionale di musica e cultura dei popoli del Nord che si terrà nell'incantato bosco del Peuterey, ai piedi del Monte Bianco: sono questi alcuni degli appuntamenti di richiamo dell'estate in Valle d'Aosta.

Si parte il 29 giugno con un prologo di Celtica nell'area megalitica di Aosta dove si esibirà anche l'arpista Vincenzo Zitello. Il clou del festival sarà dal 4 al 7 luglio con un programma di 250 eventi di cui 50 concerti: non mancheranno le cornamuse e le ballerine scozzesi Forth Valley Alla Stars e le percussioni dei colombiani Aainjaa.

Dal 22 luglio la stagione culturale valdostana si sposta nel cuore dell'Aosta romana con un calendario di spettacoli inseriti in Aosta Classica: Fiorella Mannoia (22 luglio), Enzo Arbore e l'Orchestra italiana (2 agosto), ma anche la danza acrobatica dei Kataklò (27 luglio) e esibizioni di un totale di 250 musicisti.