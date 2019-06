Lega, al via campagna tesseramento Vda

La Lega Vallée d'Aoste apre la campagna di tesseramento organizzando una serie di incontri pubblici in varie località della regione: sabato 22 giugno a Courmayeur, Aosta, Saint-Vincent e Pont-Saint-Martin, lunedì 24 giugno a Verrès e giovedì 27 giugno a Morgex. Lo annuncia il commissario Marialice Boldi.



"Il nostro obiettivo è, e continua ad essere, - spiega - quello di risollevare una Regione lasciata in ginocchio da chi preferisce occupare il proprio tempo a spartirsi le poltrone piuttosto che risolvere i problemi dei cittadini. Per questo apriamo oggi la campagna tesseramento: abbiamo bisogno di tutti i cittadini onesti che vogliano, insieme a noi, costruire un futuro migliore per la nostra Regione".