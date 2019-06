Carrozzella in mare, indagata la figlia aostana

Le telecamere dell'impianto di sicurezza del porto di Teulada (Sud Sardegna) hanno ripreso la morte della donna di 85 anni, caduta in mare con la sedia a rotelle. E proprio dopo la visione di queste immagini, la figlia della donna è stata iscritta per omicidio colposo nel registro degli indagati dal pm Gaetano Porcu. Nel video, secondo quanto si apprende, si vede la donna che accompagnava la madre intenta a scattare e armeggiare con il telefonino. Forse una distrazione, visto che la banchina era in pendenza e la sedia a rotelle si è mossa trascinando l'anziana donna in acqua.



L'85enne, paraplegica, ospite della locale casa di riposo, si era recata nel porticciolo accompagnata dalla figlia che vive ad Aosta e che era tornata in Sardegna per un periodo di vacanza con l'anziana madre. Immediatamente dopo la caduta in mare alcune persone presenti si sono gettate in acqua recuperando il corpo della donna, ma non c'è stato nulla da fare. La donna è morta poco dopo per annegamento. Le indagini dei Carabinieri della Stazione di Teulada e del Nucleo Operativo della Compagnia di Carbonia sono ancora in corso. La figlia è tuttora sotto choc.