Viérin, sviluppo integrato territorio

(ANSA) - AOSTA, 15 GIU - "E' importante lo sviluppo integrato del territorio nell'ottica della valorizzazione non solo del settore agricolo, ma anche di quello turistico e culturale, ponendo l'attenzione sulle eccellenze enogastronomiche della Regione, in particolare le produzioni regionali riconosciute con il marchio Dop". Lo ha detto l'assessore regionale al turismo e agricoltura, Laurent Viérin, incontrando il presidente della Commissione Agricoltura della Camera, Filippo Gallinella, e i deputati Chiara Gagnarli, Pasquale Maglione e Elisa Tripodi del Movimento 5 Stelle. A tal proposito Vièrin ha ricordato che la Regione Valle d'Aosta ha avviato l'iter necessario per il riconoscimento della Mela Dop presso il Ministero delle Politiche Agricole. Inoltre, durante l'incontro sono state affrontate le tematiche più importanti inerenti al settore agricolo valdostano, in particolare le difficoltà del settore zootecnico con riferimento ai ritardi dei pagamenti Agea di responsabilità nazionale e il costo per la produzione del latte.