Juventus primavera in ritiro a Morgex

Dal 22 al 31 luglio la formazione 'Primavera' della Juventus si allenerà a Morgex per preparare la nuova stagione agonistica. La Giunta regionale ha approvato il progetto promozionale a sostegno dell'immagine turistica della regione da attuare in occasione del ritiro (impegno di spesa 39.000 euro). "La società Juventus Football Club - spiega l'assessore Laurent Viérin - ha proposto un progetto comprensivo di un pacchetto di azioni pubblicitarie che fanno leva sulla popolarità della Juventus e sulle ricadute positive associate al ritiro estivo della squadra giovanile di punta. Iniziamo con entusiasmo questo percorso con i giovani perché crediamo che siano un giusto veicolo di promozione dell'immagine turistica della Valle d'Aosta". "Nelle varie azioni messe in campo per promuovere la nostra regione - ha aggiunto - pensiamo di incrementare il brand Valle d'Aosta affiancandolo a una società sportiva di assoluto prestigio nel panorama calcistico nazionale e internazionale, in modo da generare ricadute positive dal punto di vista dei flussi turistici. La volontà è di iniziare un percorso che abbia un seguito nel tempo e che sia in grado di accrescere la nostra presenza all'interno di questo sport con l'intento di catturare l'interesse di un vasto numero di appassionati, soprattutto giovani".