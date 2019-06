Da 'Life Wolfalps Eu' 485.000 euro a Vda

La Commissione europea ha approvato il progetto Life Wolfalps Eu nell'ambito del Programma europeo Life+Natura 2014-2020. L'obiettivo principale è "la ricerca della diminuzione dei conflitti tra il lupo e le popolazioni alpine, soprattutto agricoltori e cacciatori". La durata è di 5 anni a partire da settembre 2019. Il budget previsto per la Valle d'Aosta è di 485.000 euro, di cui il 60% a carico dell'Unione europea.

Sono previsti: l'organizzazione di squadre di pronto intervento composte da forestali, guardaparco, veterinari, periti agrari e tecnici faunistici "incaricate di recarsi nelle aziende oggetto di predazione per affrontare in maniera specifica i singoli casi e fornire le indicazioni per la risoluzione dei problemi"; il potenziamento del monitoraggio della popolazione del lupo; l'assistenza tecnica alla formazione e alla comunicazione e il coinvolgimento degli agricoltori e dei cacciatori nelle azioni di progetto.