Aumentano giornate per operai forestali

Passano da 110 a 130 le giornate di lavoro per i 375 operai idraulico-forestali stagionali assunti a tempo determinato ed è avviato l'iter per l'assunzione a tempo indeterminato di dieci operai. E' quanto prevede una delibera riguardante l'integrazione e la modificazione parziale del piano degli interventi del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale per il 2019.

"Per far fronte in modo adeguato alle numerose esigenze di manutenzione del territorio - spiega l'assessore Albert Chatrian - si è ritenuto necessario prevedere nuovi interventi a completamento di quelli già programmati ad inizio anno, integrando il Piano lavori e prevedendo anche un incremento della presenza di personale qualificato. Abbiamo concretizzato quanto era programmato".