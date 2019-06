Mouv' Pegorari nuovo presidente

(ANSA) - AOSTA, 11 GIU - L'Assemblea di Mouv' ha eletto nuovo presidente Massimiliano Pegorari, di 40 anni, di Hône, laureato in Giurisprudenza a Padova e consulente patrimoniale nel ramo assicurativo. Sostituisce Mauro Caniggia. "Mi impegno a dare il mio apporto positivo alla crescita di Mouv', che ritengo possa svolgere un ruolo costruttivo per un autonomismo capace di proporre una politica economica trasparente e liberale in un momento di gravi divisioni nel Consiglio regionale che ricadono sul tessuto produttivo valdostano" sottolinea. "Oltre ad una rinnovata spinta organizzativa e ad una maggior presenza territoriale - aggiunge Pegorari - credo sia nostro compito lavorare per una Autonomia più efficace nel segno dell'onestà, della competenza e della capacità di mediazione".