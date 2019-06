M5S, crisi Regione? posizioni distanti

"Al momento le posizioni sono piuttosto distanti: restiamo comunque disponibili a ulteriori confronti, nel merito delle proposte programmatiche, conseguenti ad una eventuale apertura da parte delle differenti forze politiche rispetto all'accettazione dei nostri requisiti". Lo dichiarano i consiglieri del gruppo Movimento 5 stelle che hanno incontrato i rappresentanti della maggioranza e di Rete Civica, in distinte riunioni, per confrontarsi sulle reciproche posizioni in merito all'attuale crisi di maggioranza. "In entrambi gli incontri - riferiscono i Consiglieri - il M5S ha sottolineato che l'accettazione dei tre prerequisiti (la riduzione degli stipendi, l'esclusione dei condannati dalle Presidenze e dalla Giunta, Cva in mano ai valdostani) è fondamentale per mettersi ad un tavolo e confrontarsi su eventuali punti per un programma di governo".