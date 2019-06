Univda, mancano 2-3 mln per primo lotto

Mancano all'appello 2/3 milioni di euro per concludere il primo lotto della nuova università della Valle d'Aosta, l'edificio di sei piani nell'area dell'ex caserma Testafochi di Aosta che dovrà ospitare le aule dell'ateneo. E' quanto ha spiegato oggi Bruno Milanesio, amministratore unico della società Nuv, alle commissioni consiliari regionali seconda e terza. La consegna dell'opera, inizialmente prevista a fine 2018, non avverrà prima del 2020. L'importo esatto che la Regione dovrà ancora stanziare si conoscerà solo dopo che sarà definita la variante dei lavori relativi all'avveniristica facciata Ovest, che è già stata presentata in bozza. In linea di massima, un milione di euro circa potrà provenire dai risparmi della Nuv, mentre la Regione dovrà trovare almeno 1,5 milioni di euro. Il costo complessivo è di 40 milioni di euro. "Le difficoltà sono legate al fatto che si tratta di un'opera molto innovativa che fa ricorso a una architettura non di tipo tradizionale e quindi ha bisogno di verifiche approfondite", ha spiegato Milanesio."Il cantiere ha una valenza strategica per la Valle d'Aosta e auspichiamo che venga ultimato il più presto possibile", ha evidenziato il presidente della seconda commissione Pierluigi Marquis.