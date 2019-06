Spacciava in obbligo dimora, arrestato

Malgrado fosse in stato di arresto a casa, assieme alla madre, ha proseguito la sua attività di spaccio di stupefacenti, come se niente fosse. Per questo motivo la squadra mobile della questura di Aosta ha arrestato un ventenne, cittadino romeno, già indagato nell'ambito dell'operazione antidroga 'Quei bravi ragazzi' dello scorso febbraio. Il giovane continuava a rifornire i clienti che effettuavano ordini al telefono e poi ritiravano lo stupefacente a casa sua. In una perquisizione domiciliare sono stati trovati 100 grammi di marijuana.