Uvp, dossier urgenti e poi voto

(ANSA) - AOSTA, 7 GIU - L'Union valdotaine progressiste auspica una maggioranza per risolvere i dossier urgenti della Regione e poi il voto. Questa è la posizione emersa ieri sera durante il Conseil des Communautés. "Uvp non è intenzionato a tenere in vita un governo dei 17 a tutti i costi, - spiega Giuliano Morelli, presidente Uvp - elemosinando un appoggio esterno ogni volta; se non si trova una maggioranza, almeno a 18, che abbia come scopo quello di portare a compimento l'azione amministrativa e i dossier più urgenti si apre la crisi e poi in ogni caso si torna al voto".