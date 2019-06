Fa esame patente per un altro, due denunciati

Un venticinquenne pachistano stava svolgendo l'esame scritto per il conseguimento della patente di guida spacciandosi per un suo connazionale 13 anni più anziano, ma entrambi sono stati scoperti e denunciati per false attestazioni a pubblico ufficiale e uso di atto falso. I fatti nei giorni scorsi negli uffici della motorizzazione civile di Saint-Christophe. Gli agenti della squadra di pg della sezione polizia stradale avevano deciso di seguire da vicino l'esame dopo le perplessità sorte su dati anagrafici e documenti intestati al più anziano. Durante la prova un agente ha notato fuori dagli uffici della motorizzazione un'auto con a bordo due asiatici. Al controllo dei documenti è stato svelato lo scambio di persona, poi ammesso dall'uomo che stava sostenendo l'esame dietro compenso. Nei confronti del venticinquenne, già destinatario di un decreto di espulsione della questura di Cremona, è stato emesso un nuovo decreto di espulsione.