Truffa ad anziano Pont-Saint-Martin, raggiro da 10 mila euro

Un ottantenne di Pont-Saint-Martin è stato truffato da due uomini che, presentandosi come agenti di polizia locale e addetti del comune, sono riusciti ad appropriarsi di denaro contante e monili in oro per circa 10 mila euro. I fatti sono avvenuti all'inizio della settimana. La vittima, sola in casa, ha aperto la porta ai due truffatori.

Distraendolo e confondendolo con il pretesto di un controllo dell'acqua, si sono appropriati dei beni e sono fuggiti. L'anziano ha quindi chiamato i familiari, che si sono rivolti ai carabinieri. Sono in corso accertamenti per risalire ai truffatori.