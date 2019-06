Lega e Mouv presentano mozione di sfiducia ad assessore Baccega

Una mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore regionale alla sanità Mauro Baccega è stata depositata oggi in Consiglio regionale dalla Lega Vda e dal Mouv. I gruppi evidenziano, tra l'altro, che i settori della sanità e delle politiche sociali "si confermano da anni in grave crisi e che, a causa del palese immobilismo che ha caratterizzato l'assessorato durante la gestione dell'assessore Mauro Baccega, tale situazione non è in alcun modo migliorata". Secondo i dieci consiglieri di Lega e Mouv che hanno firmato la mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore Mauro Baccega "in molteplici iniziative presentate in Consiglio regionale negli ultimi mesi, sono emerse le enormi criticità organizzative e strutturali di tale Assessorato e che le stesse non sono state affrontate in modo adeguato". I proponenti della mozione lamentano, tra l'altro, anche la mancanza di azione relativa alla legge che dovrebbe riorganizzare i servizi agli anziani, la lunghezza eccessiva delle liste d'attesa e la "prassi consolidata del ricorso al manuale politico Cencelli circa gli incarichi affidati in diversi reparti dell'Ospedale regionale dove alla meritocrazia, esperienza, professionalità si preferiscono meriti politici e ringraziamenti elettorali". La data di discussione della mozione è stabilita dal presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo. Non può essere fissata prima di tre giorni e dopo i quindici giorni.