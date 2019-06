Corso in quota per medici elisoccorso

(ANSA) - AOSTA, 06 GIU - I medici rianimatori e dell'emergenza che lavorano in elisoccorso si stanno aggiornando con le guide del Soccorso alpino valdostano. Due le giornate previste: la prima al Plan di Verra e alla Rocca di Verra (Champoluc), con l'impiego dell'elicottero e la seconda a Vollein (Quart), con manovre sulla parete della palestra di roccia. Un momento che "ci permette di aggiornare le nostre competenze alpinistiche, fondamentali quando operiamo in ambiente impervio e ostile", spiega Luca Montagnani, direttore del Dipartimento di emergenza, rianimazione e anestesia.

"Muoversi in piena sicurezza - aggiunge Luca Cavoretto, responsabile del Soccorso sanitario 118 - è fondamentale, per il medico stesso e per tutto il team di soccorso". Sono 40 i tecnici dell'elisoccorso impegnati nell'aggiornamento 'Montagna estiva' di questi giorni: operazioni che hanno anche "valenza valutativa, ai fini del mantenimento della qualifica di Tecnico di elisoccorso (Te)", sottolinea Paolo Comune, direttore del Soccorso alpino valdostano.