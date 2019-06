Americano scomparso,pista porta ad Aosta

(ANSA) - AOSTA, 06 GIU - Porta in Valle d'Aosta una delle piste di ricerca di Liam Biran, trentaduenne statunitense scomparso dal 9 maggio scorso dopo essere arrivato a Torino con un volo da Atene. L'uomo, di professione sommelier, proviene da New Jersey. Ai familiari aveva detto di voler raggiungere Parigi in treno dal capoluogo piemontese, ma con la sua carta di credito è stato acquistato un biglietto ferroviario per Aosta nella stazione di Porta Susa. La vicenda è stata trattata dalla trasmissione 'Chi l'ha visto?': è emerso che non è possibile accertare chi abbia comprato quel biglietto, dato che non era funzionante la telecamera puntata sulla biglietteria automatica. Inoltre quando i genitori, dagli Stati Uniti, hanno provato a contattare Liam attraverso il suo iPad, alla chiamata vocale ha risposto una voce femminile sconosciuta, che ha subito interrotto la comunicazione.