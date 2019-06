Lavevaz (Uv), serve soluzione a crisi in tempi brevi

L'Union Valdotaine si aspetta dal presidente della Regione Antonio Fosson una "soluzione alla crisi politica in tempi brevi" oppure "bisogna prendere provvedimenti di altro tipo, come andare ad elezioni: non siamo lì a voler a tutti costi tacconare una situazione". E' questa la posizione, definita dal movimento autonomista nell'ultimo Comité fédéral, secondo quanto spiega all'ANSA il presidente Erik Lavevaz.



"Non possiamo immaginare di fare due o tre mesi in stallo più totale", aggiunge. Il 'mouvement', che domani sera a Quart riunirà il Conseil fédéral, spera di avere i primi riscontri delle consultazioni di Fosson già entro la fine della settimana: "Le forze politiche presenti in Consiglio - aggiunge Lavevaz - non hanno bisogno di mesi per capire se vogliono sostenere questa maggioranza o meno, se c'è la volontà bene, altrimenti si va a elezioni".



L. elettorale: Lavevaz (Uv), nessuno ponga una pregiudiziale - "Non credo che sia questo il momento, vista la situazione molto delicata e instabile, di porre come pregiudiziale di un ipotetico accordo di governo l'elezione diretta del presidente della Giunta, io personalmente non lo accetterei". Lo precisa Erik Lavevaz, presidente dell'Union valdotaine, a proposito del dibattito emerso ieri su una possibile riforma elettorale regionale. "Una parte importante di riforma è stata fatta e tra qualche giorno diventerà effettiva - ha aggiunto Lavevaz - sul resto credo che sia difficile esprimersi adesso: nel nostro movimento non abbiamo mai affrontato la questione dell'elezione diretta, sono cambiamenti importanti".