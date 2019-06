Morti in Val Ferret, gip dispone perizia

Accogliendo la richiesta del pm Eugenia Menichetti, il gip di Aosta Giuseppe Colazingari ha disposto una perizia geologica con incidente probatorio nell'ambito dell'inchiesta per omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni colpose relativa alla colata detritica del 7 agosto 2018 in Val Ferret, dove erano morti i coniugi milanesi Vincenzo Mattioli, di 71 anni e Barbara Gulizia (70). Il geologo Elisabetta Drigo, incaricato il 31 maggio, ha 90 giorni per accertare cause e dinamica dell'evento oltre ad eventuali omissioni e negligenze da parte del sindaco Stefano Miserocchi, unico indagato, o di altri soggetti. Il primo cittadino, assistito dall'avvocato Corrado Bellora, ha nominato come proprio consulente Maurizio Rosso, docente al politecnico di Torino di meccanica dei fluidi. La prossima udienza è in calendario a ottobre. I coniugi erano rimasti bloccati in auto vicino al ponte per il sentiero del rifugio Bertone: il veicolo era poi stato travolto dalle rocce e dal fango.