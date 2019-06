Fv, sì a elezione diretta Presidente

(ANSA) - AOSTA, 4 GIU - Il Front Valdôtain "guarda con favore alla proposta di elezione diretta del Presidente della Regione".

Lo ribadisce oggi, in una nota, il movimento fondato da Emily Rini, all'indomani dell'apertura della crisi politica regionale.

"Già in occasione della sua presentazione, - ricorda il comunicato - il Front Valdôtain rese pubblico il proprio manifesto di intenti, che tra i punti cardine annovera proprio quello relativo all'elezione diretta del Presidente della Giunta, unica e imprescindibile misura per garantire alla Valle d'Aosta la stabilità e la governabilità che merita". Il Front Valdôtain appoggerà "ogni proposta di riforma che vada in questa direzione, - spiega ancora la nota - così da evitare il ripetersi di situazioni di grave instabilità, come quella che stiamo vivendo, che di fatto impediscono a chi si è assunto la responsabilità di governare di dare le risposte che le valdostane e i valdostani meritano e attendono".